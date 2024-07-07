Украинка Магучих установила мировой рекорд в женских прыжках в высоту - видео
Украинская спортсменка Ярослава Магучих установила мировой рекорд по женским прыжкам в высоту, она первой в истории взяла высоту 2,1 метра. Об этом сообщила Бриллиантовая лига.
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Украинка взяла эту высоту с первой попытки на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.
До этого лучший результат был у Стефки Костадиновой – 2,09 м.
Этот рекорд Костадинова установила на чемпионате мира в Риме еще в 1987 году.
- Весной 2022 года Магучих выиграла чемпионат мира по прыжкам в высоту в Белграде.
- В сентябре 2023 года Магучих с рекордом сезона выиграла финал "Бриллиантовой лиги-2023" по прыжкам в высоту.
- В октябре она вошла в тройку номинанток на звание лучшей легкоатлетки 2023 года в Европе.
- В марте 2024 года Магучих выиграла серебро на чемпионате мира по прыжкам в высоту в помещении.