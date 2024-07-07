Украинка Магучих установила мировой рекорд в женских прыжках в высоту - видео

Ярослава Магучіх встановила рекорд (Фото: Wanda Diamond League, Х)

Украинская спортсменка Ярослава Магучих установила мировой рекорд по женским прыжкам в высоту, она первой в истории взяла высоту 2,1 метра. Об этом сообщила Бриллиантовая лига.

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Украинка взяла эту высоту с первой попытки на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

До этого лучший результат был у Стефки Костадиновой – 2,09 м.

Этот рекорд Костадинова установила на чемпионате мира в Риме еще в 1987 году.