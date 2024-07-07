Українка Магучіх встановила світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту – відео
Українська спортсменка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, вона першою в історії взяла висоту 2,1 метра. Про це повідомила Діамантова ліга.
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Українка взяла цю висоту з першої спроби на етапі Діамантової ліги в Парижі.
До цього найкращий результат був у Стефки Костадінової – 2,09 м.
Цей рекорд Костадінова встановила на чемпіонаті світу в Римі ще у 1987 році.
- Навесні 2022 року Магучіх виграла чемпіонат світу зі стрибків у висоту у Белграді.
- У вересні 2023 року Магучіх із рекордом сезону виграла фінал "Діамантової ліги-2023" зі стрибків у висоту.
- У жовтні вона увійшла до трійки номінанток на звання найкращої легкоатлетки 2023 року в Європі.
- В березні 2024-го Магучіх виграла срібло на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту у приміщенні.