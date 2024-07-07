Українка Магучіх встановила світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту – відео

Ярослава Магучіх встановила рекорд (Фото: Wanda Diamond League, Х)

Українська спортсменка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, вона першою в історії взяла висоту 2,1 метра. Про це повідомила Діамантова ліга.

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Українка взяла цю висоту з першої спроби на етапі Діамантової ліги в Парижі.

До цього найкращий результат був у Стефки Костадінової – 2,09 м.

Цей рекорд Костадінова встановила на чемпіонаті світу в Римі ще у 1987 році.