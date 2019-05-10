Украинка обыграла француженку в теннисном турнире

Валерия Страхова (скриншот из видеозаписи)

Украинская теннисистка Валерия Страхова вошла в полуфинал ITF XVII Torneo Internacional Conchita Martínez в Испании, сообщает портал Большой теннис Украины.

В четвертьфинальной игре украинка обыграла француженку Джессику Понше со счетом 6:3, 6:3. Страхова одержала четвертую победу над француженкой: ранее украинка обыгрывала соперницу в 2014 и 2015 годах на 10-тысячниках в Португалии и Тунисе.

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В полуфинале соперницей Страховой станет аргентинка Надя Подорошка. В парном разряде Страхова также прошла в полуфинал.

Trofeo Hinaco-Monzón — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в конце весны в Монсоне (Испания). С 2013 года относится к женской взрослой серии ITF с призовым фондом $10 тыс.

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