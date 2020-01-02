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Украинский вратарь попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира

Украинский вратарь попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира - Фото
Андрей Пятов (фото - shakhtar.com)
02.01.2020, 11:18

Трансферная стоимость Андрея Пятова составила 2,5 млн евро

Вратарь национальной сборной Украины футбольного клуба "Шахтер" Андрей Пятов попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира в возрастной категории старше 35 лет. Об этом сообщает Zbirna.com.

По оценкам портала Transfermarkt, сейчас трансферная стоимость Пятова составила 2,5 млн евро.

"Среди футболистов, которым уже исполнилось 35 лет, дороже Пятова только семь исполнителей, а из вратарей данной возрастной категории он уступает только своему словенскому коллеге из Интера Самиру Хандановичу", - отмечается в сообщении.

Топ-10 самых дорогих футболистов мира, родившихся до 1985 года.

  • 29 ноября УЕФА признала Пятова лучшим голкипером квалификационного этапа Чемпионата Европы-2020.

 

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