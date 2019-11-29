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Футбол. Пятов - лучший вратарь отбора на Евро-2020 по версии УЕФА

Футбол. Пятов - лучший вратарь отбора на Евро-2020 по версии УЕФА - Фото
Сергей Кривцов и Андрей Пятов (фото - Сергей Долженко/EPA)
29.11.2019, 15:18

В восьми матчах Пятов пять раз отстоял "на ноль"

УЕФА признала украинского вратаря Андрея Пятова лучшим голкипером квалификационного этапа Чемпионата Европы-2020. Об этом сообщает uefa.com.

Также в символическую сборную вошли: Серхио Рамос (Испания), Мерих Демирал (Турция), Рагнар Сигурдссон (Исландия), Иоаннис Кусулос (Кипр), Бернардо Силва (Португалия), Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды), Эран Захави (Израиль), Рахим Стрелинг (Англия), Гарри Кейн (Англия), Мемфис Депай (Нидерланды).

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андрей пятов евро-2020 вратарь голкипер сборная футбол
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