Футбол. Пятов - лучший вратарь отбора на Евро-2020 по версии УЕФА

УЕФА признала украинского вратаря Андрея Пятова лучшим голкипером квалификационного этапа Чемпионата Европы-2020. Об этом сообщает uefa.com.
Также в символическую сборную вошли: Серхио Рамос (Испания), Мерих Демирал (Турция), Рагнар Сигурдссон (Исландия), Иоаннис Кусулос (Кипр), Бернардо Силва (Португалия), Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды), Эран Захави (Израиль), Рахим Стрелинг (Англия), Гарри Кейн (Англия), Мемфис Депай (Нидерланды).
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