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Усик сказал, когда и с кем может состояться его следующий бой

Усик сказал, когда и с кем может состояться его следующий бой - Фото
Александр Усик (фото - ЕРА)
23.07.2019, 16:23

Боксер сообщил, когда и с кем может состояться его дебютный бок в супертяжелом весе

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира Александр Усик заявил, что его дебютный бой в супертяжелом весе, отложенный из-за травмы, скорее всего состоится в сентябре или октябре в США, сообщается на сайте klitschko-brothers.com.

По словам Усика, его наиболее вероятным соперником остается Карлос Такам.

"У нас состоялась встреча с Эдди Хирном (боксерский промоутер – ред.), на которой мы говорили об этом. Похоже, что бой будет в сентябре или скорее даже в октябре. Разговор идет о США. Пока мы не уверены на все сто процентов, но Эдди говорит, что скорее всего соперником будет Карлос Такам. Я очень жду этого боя", сообщил Усик.

Он добавил, что "уже устал только тренироваться и не боксировать, и готов к тяжкому труду".

18 июля сообщалось, что чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик подписал контракт на бой с обладателем титула по версии IBF в этом же весе, россиянином Артуром Бетербиевым

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бокс Александр Усик
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