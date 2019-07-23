Усик сказал, когда и с кем может состояться его следующий бой

Александр Усик (фото - ЕРА)

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира Александр Усик заявил, что его дебютный бой в супертяжелом весе, отложенный из-за травмы, скорее всего состоится в сентябре или октябре в США, сообщается на сайте klitschko-brothers.com.



По словам Усика, его наиболее вероятным соперником остается Карлос Такам.

"У нас состоялась встреча с Эдди Хирном (боксерский промоутер – ред.), на которой мы говорили об этом. Похоже, что бой будет в сентябре или скорее даже в октябре. Разговор идет о США. Пока мы не уверены на все сто процентов, но Эдди говорит, что скорее всего соперником будет Карлос Такам. Я очень жду этого боя", сообщил Усик.

Он добавил, что "уже устал только тренироваться и не боксировать, и готов к тяжкому труду".

18 июля сообщалось, что чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик подписал контракт на бой с обладателем титула по версии IBF в этом же весе, россиянином Артуром Бетербиевым