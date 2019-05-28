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28.05.2019, 15:55

Футбол. "Динамо" показало новую форму: фото

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Футбол. "Динамо" показало новую форму: фотоФутбол. "Динамо" показало новую форму: фотоФутбол. "Динамо" показало новую форму: фотоФутбол. "Динамо" показало новую форму: фотоФутбол. "Динамо" показало новую форму: фотоФутбол. "Динамо" показало новую форму: фотоФутбол. "Динамо" показало новую форму: фото
Футбол. "Динамо" показало новую форму: фотоФутбол. "Динамо" показало новую форму: фотоФутбол. "Динамо" показало новую форму: фотоФутбол. "Динамо" показало новую форму: фотоФутбол. "Динамо" показало новую форму: фотоФутбол. "Динамо" показало новую форму: фотоФутбол. "Динамо" показало новую форму: фото
Футбол. "Динамо" показало новую форму: фотоФутбол. "Динамо" показало новую форму: фотоФутбол. "Динамо" показало новую форму: фотоФутбол. "Динамо" показало новую форму: фотоФутбол. "Динамо" показало новую форму: фотоФутбол. "Динамо" показало новую форму: фотоФутбол. "Динамо" показало новую форму: фото

Киевский футбольный клуб представил новую форму на сезон 2019/20

Фото: Facebook "Динамо"

Киевский футбольный клуб "Динамо" показал новую форму на сезон 2019/20 перед матчем со "Львовом".

Под эмблемой "Динамо", нанесен автограф легендарного тренера Валерия Лобановского - в честь 80-летия со дня его рождения.

Форма выполнена из эластичной текстурированной ткани с запатентованной New Balance технологией NB Dry.

Ранее стали известны все соперники "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов в сезоне 2019/2020. "Динамо" стартует с третьего раунда квалификации в пути лиг, причем клуб будет сеянным, поскольку имеет второй рейтинг (65,0) среди всех участников этой стадии. Выше только у "Порту" (93,0).

Также определились соперники "Шахтера" в Лиге чемпионов.

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Теги: футбол, динамо
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