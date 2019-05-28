Футбол. "Динамо" показало новую форму: фото

Фото: Facebook "Динамо"

Киевский футбольный клуб "Динамо" показал новую форму на сезон 2019/20 перед матчем со "Львовом".

Под эмблемой "Динамо", нанесен автограф легендарного тренера Валерия Лобановского - в честь 80-летия со дня его рождения.

Форма выполнена из эластичной текстурированной ткани с запатентованной New Balance технологией NB Dry.

Ранее стали известны все соперники "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов в сезоне 2019/2020. "Динамо" стартует с третьего раунда квалификации в пути лиг, причем клуб будет сеянным, поскольку имеет второй рейтинг (65,0) среди всех участников этой стадии. Выше только у "Порту" (93,0).

Также определились соперники "Шахтера" в Лиге чемпионов.