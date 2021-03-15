На выходных в Далласе состоялся один из лучших боксерских поединков сезона: в матче-реванше спустя почти девять лет сошлись мексиканец Хуан Франсиско "El Gallo" Эстрада и никарагуанец Роман "Chocolatito" Гонсалес. Видео с лучшими эпизодами боя опубликовал стриминг-сервис DAZN Boxing.

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Участники поединка побили рекорд по количеству выброшенных ударов за бой во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) – 2529 за 236 минут.

Спорную победу раздельным решением судей после 12 увлекательных раундов в стиле "кость в кость" праздновал Эстрада, который к своему титулу чемпиона мира по версии WBC добавил и пояс Гонсалеса по версии WBA.

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После боя оба выразили надежду на третье свидание. Сейчас счет в противостоянии формально 1:1 (в 2012 году победу единогласным решением судей одержал Роман), хотя Гонсалес заявил, что "выиграл оба раза".

Обозреватели и поклонники бокса полагают, что столь яркое сражение в ринге стало наилучшим трибьютом в память об одном из "Четырех королей" среднего веса Марвине Хаглере, который умер 13 марта на 66-м году жизни.

Рекорд Эстрады улучшился до 42-3, 28 КО (42 победы, из них 28 досрочных, и три поражения), а Гонсалеса прохудился до 50-3, 41 КО. Несколько лет назад последний на короткое время возглавлял рейтинги лучших боксеров планеты. Что касается Хуана Франсиско, он сейчас в топ-10 таких рейтингов.

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Евгений Пилипенко

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