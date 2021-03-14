Один из величайших боксеров в истории Марвин Хаглер умер в возрасте 66 лет

Бывший бесспорный чемпион мира в среднем весе Марвин Хаглер умер в возрасте 66 лет в американском Нью-Гемпшире. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Американец доминировал в среднем весе с 1979 года до его "спорного поражения" Шугар Рэю Леонарду весной 1987-го. На профессиональном ринге Хаглер провел 67 боев, выиграв 62 из них, закончив 52 нокаутом. Также у него были две ничьи и три поражения.

Хаглер провел 12 успешных защит титула. В 1993 году его включили в Международный боксерский зал славы. Британский супертяжеловес Дерек Чисора назвал Хаглера "одним из величайших".

12 декабря 2020 года чемпион мира IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе Джошуа нокаутировал Пулева.

18 декабря Головкин в 21-й раз защитил мировой титул чемпиона IBF в среднем весе, установив исторический рекорд. Он забил Шеремету.

В начале февраля 2021-го умер легендарный супертяжеловес Леон Спинкс, который сенсационно победил Мухаммеда Али.

Смотрите видео: Нокаут года в ярком бою мексиканцев Берчельта и Вальдеса: жуть с трех ракурсов

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.