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Один из величайших боксеров в истории Марвин Хаглер умер в возрасте 66 лет

14.03.2021, 08:50
Один из величайших боксеров в истории Марвин Хаглер умер в возрасте 66 лет - Фото
Марвин Хаглер (Фото - EPA - Sonza Gabriel)

Бывший бесспорный чемпион мира в среднем весе Марвин Хаглер умер в возрасте 66 лет в американском Нью-Гемпшире. Об этом сообщает BBC.

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Американец доминировал в среднем весе с 1979 года до его "спорного поражения" Шугар Рэю Леонарду весной 1987-го. На профессиональном ринге Хаглер провел 67 боев, выиграв 62 из них, закончив 52 нокаутом. Также у него были две ничьи и три поражения. 

Хаглер провел 12 успешных защит титула. В 1993 году его включили в Международный боксерский зал славы. Британский супертяжеловес Дерек Чисора назвал Хаглера "одним из величайших". 

  • 12 декабря 2020 года чемпион мира IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе Джошуа нокаутировал Пулева.
  • 18 декабря Головкин в 21-й раз защитил мировой титул чемпиона IBF в среднем весе, установив исторический рекорд. Он забил Шеремету.
  • В начале февраля 2021-го умер легендарный супертяжеловес Леон Спинкс, который сенсационно победил Мухаммеда Али.

Смотрите видео: Нокаут года в ярком бою мексиканцев Берчельта и Вальдеса: жуть с трех ракурсов

Владислав Сердюк
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бокс марвин хаглер
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