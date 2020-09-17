Арис — Колос. Украинский футбольный клуб сегодня дебютирует в Лиге Европы — видео

Сегодня, в 21:00 украинский футбольный клуб Колос сыграет против греческого Ариса в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Для клуба из села Ковалевка это первый матч такого уровня.

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Колос в прошлом сезоне впервые в истории сыграл в премьер-лиге Украины и сразу финишировал шестым, что дало клубу возможность попасть во второй квалификационный раунд ЛЕ.

В межсезонье команда усилилась сразу несколькими футболистами: Селезневым, Исаенко, Кравченко, Кучеруком и Новаком. Колос также открыл новый пятитысячный стадион, отвечающий требованиям УЕФА.

К матчу украинцы подходят без серьезных кадровых потерь. Не смотря на то, что Кравченко и Селезнев не играли в прошлом поединке против Львова, главный тренер Руслан Костишин включил их в заявку на матч.

Арис выходит в квалификацию ЛЕ уже 19 раз, по итогам минувшего сезона команда заняла пятое место в таблице чемпионата Греции. Результаты последних матчей греческого клуба в товарищеских матчах: две победы, одно поражение и одна ничья.

Матч будет транслировать телеканал Футбол 1.

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