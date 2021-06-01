Испанская "Барселона" договорилась о подписании контракта с 20-летним защитником "Манчестер Сити" Эриком Гарсией с отступными, которые выше оценочной трансферной стоимости самых дорогих футболистов мира. Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

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Как отмечается, Гарсия станет игроком "Барсы" с 1 июля – когда истечет его контракт с "Ман Сити". Однако уже сегодня состоится презентация и церемония подписания контракта с футболистом в Барселоне.

Соглашение Гарсии с каталонцами будет рассчитано до конца сезона 2025/26, а сумма отступных для выкупа защитника составит 400 млн евро, сообщают в испанском клубе.

Для сравнения, авторитетный немецкий портал Transfermarkt считает самым дорогим футболистом мира юного форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе, оценивая его в 160 млн евро. Молодых атакующих игроков "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда оценивают в 110 млн евро (третье место), Джейдона Санчо – в 100 млн евро (шестое). Гарсию – всего в 20 млн евро.

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В "Барселоне" же называют трансфер Гарсии "возвращением домой". Он является воспитанником академии "Барсы" – Ла Масии – за которую выступал с 2008 по 2017 год. Каталонцы показали фото и видео с юным Гарсией в гранатово-синей форме.

После академии "Барсы" защитник играл в юношеских командах "Манчестер Сити" и в возрасте 17 лет дебютировал за англичан на взрослом уровне. Всего он провел более 30 в футболке манчестерского клуба.

29 мая нынешняя команда Гарсии, "Манчестер Сити", проиграла лондонскому "Челси" в финале Лиги чемпионов. Защитник на поле не выходил.

Единственный гол в матче забил немецкий хавбек Кай Хавертц, за которым вместе с партнерами по обороне не углядел украинец Александр Зинченко.

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Марк Сировой

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