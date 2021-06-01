UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Барса" подписала 20-летнего защитника и "короновала" его самым дорогим футболистом мира видео

01.06.2021, 13:35
Эрик Гарсия (фото - fcbarcelona.com)
Китайская ракета упала в районе Мальдивских островов, в NASA качают головой – первые видео
Китайская ракета упала в районе Мальдивских островов, в NASA качают головой – первые видео
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA

Испанская "Барселона" договорилась о подписании контракта с 20-летним защитником "Манчестер Сити" Эриком Гарсией с отступными, которые выше оценочной трансферной стоимости самых дорогих футболистов мира. Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, Гарсия станет игроком "Барсы" с 1 июля – когда истечет его контракт с "Ман Сити". Однако уже сегодня состоится презентация и церемония подписания контракта с футболистом в Барселоне.  

Соглашение Гарсии с каталонцами будет рассчитано до конца сезона 2025/26, а сумма отступных для выкупа защитника составит 400 млн евро, сообщают в испанском клубе.

Для сравнения, авторитетный немецкий портал Transfermarkt считает самым дорогим футболистом мира юного форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе, оценивая его в 160 млн евро. Молодых атакующих игроков "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда оценивают в 110 млн евро (третье место), Джейдона Санчо – в 100 млн евро (шестое). Гарсию – всего в 20 млн евро.

Читайте также: "Всегда хотел". Чемпион мира по футболу в составе Украины получил паспорт Грузии

В "Барселоне" же называют трансфер Гарсии "возвращением домой". Он является воспитанником академии "Барсы" – Ла Масии – за которую выступал с 2008 по 2017 год. Каталонцы показали фото и видео с юным Гарсией в гранатово-синей форме.

После академии "Барсы" защитник играл в юношеских командах "Манчестер Сити" и в возрасте 17 лет дебютировал за англичан на взрослом уровне. Всего он провел более 30 в футболке манчестерского клуба.

Читайте также: "Работали, как животные". Зинченко впервые прокомментировал поражение в финале ЛЧ

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
футбол Барселона трансфер манчестер сити эрик гарсия отступные
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 