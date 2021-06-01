"Работали, как животные". Зинченко впервые прокомментировал поражение в финале ЛЧ

Футболисты "Манчестер Сити" работали как животные, но этого оказалось мало. Это написал в Instagram украинский футболист английского клуба Александр Зинченко, проиллюстрировав пост своим фото после поражения в финале Лиги чемпионов от "Челси" (0:1).

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"Невозможно сейчас описать свои ощущения. Мы постарались отдать все на поле. Весь сезон мы работали как животные, но этого было недостаточно", – написал украинец.

Зинченко написал, что его команда вернется сильнее. Футболист сборной Украины также уверен: "Ман Сити" скоро выиграет Лигу чемпионов.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Клуб поддержал Зинченко в комментариях.

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Марк Сировой

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