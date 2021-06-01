"Работали, как животные". Зинченко впервые прокомментировал поражение в финале ЛЧ
Футболисты "Манчестер Сити" работали как животные, но этого оказалось мало. Это написал в Instagram украинский футболист английского клуба Александр Зинченко, проиллюстрировав пост своим фото после поражения в финале Лиги чемпионов от "Челси" (0:1).
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"Невозможно сейчас описать свои ощущения. Мы постарались отдать все на поле. Весь сезон мы работали как животные, но этого было недостаточно", – написал украинец.
Зинченко написал, что его команда вернется сильнее. Футболист сборной Украины также уверен: "Ман Сити" скоро выиграет Лигу чемпионов.
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Клуб поддержал Зинченко в комментариях.
- 29 мая "Манчестер Сити" проиграл "Челси" со счетом 0:1 в финале Лиги чемпионов.
- Зинченко отыграл весь матч, в моменте с пропущенным голом он не успел за его автором – Каем Хавертцом.
- Главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола считает, что его команда провела исключительный сезон и заслуживала на гол во втором тайме финала ЛЧ с "Челси".
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