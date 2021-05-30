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"Мы заслужили забить гол". Гвардиола прокомментировал поражение "Ман Сити" в финале ЛЧ

30.05.2021, 10:54
Хосеп Гвардиола (фото - ЕРА)

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда заслуживала забить гол в финале Лиги чемпионов в ворота "Челси", но этого не удалось. Комментарий испанского специалиста опубликован на сайте УЕФА.

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Гвардиола сказал, что "сделал все возможное в плане выбора состава". По его словам, в первом тайме "Ман Сити" пытался вскрыть оборонные линии "Челси", но игра лучше удавалась во второй половине встречи.

"Во втором тайме у них ("Челси", – ред.) была одна контратака с Пулишичем. Это действительно хорошая команда, но мы отлично с ними боролись. Во втором тайме мы заслужили забить один гол, но мы не смогли этого сделать", – считает тренер.

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В целом Гвардиола позитивно оценил игру своей команды, при этом добавил, что матч был напряженным – и было сложно противодействовать обороне соперника.

"Впервые оказавшись в финале Лиги чемпионов УЕФА, мы сыграли хороший матч. Мы проявили смелость, особенно во втором тайме. Они сделали все и вложили все силы. Я хочу поздравить их с исключительным сезоном и сегодняшней игрой", – добавил он.

По словам Гвардиолы, это также был исключительный сезон для "Ман Сити", который выиграл Английскую Премьер-лигу. Сейчас тренер намерен встретиться с семьей, которую давно не видел, а затем обещает вернуться в "Сити". 

"В ближайшие несколько лет это будет лучший клуб в мире", – пообещал Гвардиола.

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Марк Сировой
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