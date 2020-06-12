Баскетбол. Данк украинца претендует на звание лучшего в десятилетии – видео

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Украинец Иван Ткаченко борется за звание лучшего баскетбольного данка десятилетия по версии FIBA

Данк украинского баскетболиста Ивана Ткаченко вошел в список 32 лучших данков за десятилетие по версии Международной федерации баскетбольных ассоциаций (FIBA). Об этом сообщает пресс-служба федерации.

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Украинец в силовой манере продавил соперника и резко положил мяч в корзину двумя руками. Момент произошел в матче сборной Украины против Катара на Чемпионате мира U-23 в формате 3х3.

Выбирать лучший данк десятилетия будут голосованием на сайте FIBA. Поддержать украинца можно по ссылке. В 1/16 финала его данк противостоит данку немецкого форварда Даниэля Тайса, который выступает в NBA за "Бостон Селтикс".

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Видео - FIBA

 

 

 

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Теги: данк, баскетбол, иван ткаченко, fiba, 3х3
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