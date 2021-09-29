"Бавария" – "Динамо": где и когда смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

Сегодня "Бавария" и "Динамо" сыграют во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
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Поединок пройдет в Мюнхене на Альянц Арене. Онлайн трансляцию матча "Бавария" – "Динамо" можно посмотреть в среду 29 сентября в 22:00 на платформах MEGOGO и Volia TV.
Турнирное положение
"Динамо" и "Бенфика" делят второе и третье места в группе Е, сыграв вничью в Киеве (1:1). "Бавария" единолично лидирует, в первом матче мюнхенцы разгромили "Барселону" (0:3).
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Форма команд
"Динамо" на прошлой неделе проиграло "Шахтеру" в матче за Суперкубок Украины (0:3) и победило львовский "Рух" (0:2). "Бавария" на прошлой неделе обыграла "Гройтер Фюрт" (1:3).
Обе команды лидируют в национальных чемпионатах Украины и Германии.
Потери
Из релиза на сайте "Динамо" известно, что не полетел в Мюнхен полузащитник Виталий Буяльский – один из лидеров киевской команды. Также в лазарете находятся форварды Артем Беседин, Эрик Рамирес и Владислав Кулач.
По данным пресс-службы УЕФА, у "Баварии" травмирован вратарь Свен Ульрайх и хавбек Корентен Толиссо, под вопросом участие в поединке форварда Кинглси Комана.
История встреч
"Динамо" и "Бавария" играли друг с другом 10 раз. Пять раз победу праздновали мюнхенцы, четыре – киевляне, один матч закончился ничьей.
- Вчера донецкий "Шахтер" сыграл вничью 0:0 с "Интером" из Милана в Лиге чемпионов.
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