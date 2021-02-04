Грузинский боец самого популярного в мире ММА-промоушена UFC Мераб Двалишвили неудачно искупался в проруби во время утренней разминки. Видео конфуза выложил в Instagram сам боец легчайшего веса из Тбилиси.

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Спортсмен пробежался, разогрелся, разделся и бросился головой вперед в лунку. Оказалось, она уже успела частично вскрыться льдом, и вдобавок там были ветки. Двалишвили разбил голову и отправился в больницу, где его "зашили".

"Когда скрепляли кожу, было еще больнее, чем при купании", – посетовал ММАшник.

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Двалишвили, в бэкграунде которого самбо и дзюдо, в октагоне пока сопутствует успех: он идет на полосе из пяти побед подряд. Боец он относительно безударный и побеждает преимущественно решениями судей. Два последних поражения остались в 2017–2018 годах.

В январе он с осложнениями переболел COVID-19.

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Евгений Пилипенко

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