Бокс. Далакян - Перес: где и когда смотреть бой - видео

8 февраля чемпион мира WBA в флайвейте (до 50,8 кг) украинский боксер Артем Далакян проведет в Киеве четвертую защиту своего титула.

Поединок состоится в КВЦ "Парковый". Соперником украинца станет 24-летний Хосбер Перес из Венесуэлы.

Перес дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2016 года и за это время провел 18 боев, в которых одержал 16 побед, из них 12 нокаутом. За свой стиль ведения боя Хосбер получил произвище "Лавина". Это будет дебютный поединок Переса в Европе, и он уже заявил, что намерен вернуться в Венесуэлу с чемпионским поясом WBA.

Артем Далакян представляет компанию Union Boxing Promotion и является единственным украинским боксером, который все свои чемпионские защиты провел в Украине. Звание чемпиона мира Артем завоевал в американском Инглвуде 24 февраля 2018 года, когда победил американца Брайана Вилория.

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