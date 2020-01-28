Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Поединок за чемпионский пояс WBA состоится 8 февраля

8 февраля чемпион мира WBA в флайвейте (до 50,8 кг) украинский боксер Артем Далакян проведет в Киеве четвертую защиту своего титула.

Поединок состоится в КВЦ "Парковый". Соперником украинца станет 24-летний Хосбер Перес из Венесуэлы.

Перес дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2016 года и за это время провел 18 боев, в которых одержал 16 побед, из них 12 нокаутом. За свой стиль ведения боя Хосбер получил произвище "Лавина". Это будет дебютный поединок Переса в Европе, и он уже заявил, что намерен вернуться в Венесуэлу с чемпионским поясом WBA.

Артем Далакян представляет компанию Union Boxing Promotion и является единственным украинским боксером, который все свои чемпионские защиты провел в Украине. Звание чемпиона мира Артем завоевал в американском Инглвуде 24 февраля 2018 года, когда победил американца Брайана Вилория.

Читайте также: Чемпионский поединок боксера отменили из-за вируса в Китае

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: бокс, артем далакян, Хосбер Перес
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ГБР показало – на их территорию через забор залез человек: видео
ГБР показало – на их территорию через забор залез человек: видео
Бокс. Далакян - Перес: где и когда смотреть бой - видео
Бокс. Далакян - Перес: где и когда смотреть бой - видео
Мик Джаггер сыграл роль в триллере об искусстве: видео
Мик Джаггер сыграл роль в триллере об искусстве: видео
Мнение Бизнес-итоги 2019-го: мы перестали жить "от выборов до выборов"
Нафтогаз назвал новую цену газа для населения
ТЭК Нафтогаз назвал новую цену газа для населения
Что внутри виллы, за которую Ринат Ахметов заплатил $200 млн? Экскурсия
Что внутри виллы, за которую Ринат Ахметов заплатил $200 млн? Экскурсия
Популярное
фото/видео
ГБР показало – на их территорию через забор залез человек: видео
ГБР показало – на их территорию через забор залез человек: видео
Бокс. Далакян - Перес: где и когда смотреть бой - видео
Бокс. Далакян - Перес: где и когда смотреть бой - видео 21:39
Мик Джаггер сыграл роль в триллере об искусстве: видео
Мик Джаггер сыграл роль в триллере об искусстве: видео 27.01.20, 21:22
СБУ: Задержан боевик, который обстреливал Торецк - видео
СБУ: Задержан боевик, который обстреливал Торецк - видео 27.01.20, 20:47
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 