Чемпионский поединок боксера отменили из-за вируса в Китае

Виктор Постол (фото - instagram.com/icemanpostol)

Чемпионский поединок украинского боксера Виктора Постола и американца Хосе Рамиреса был отменен из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом говорится в сообщении в промоутерской компании Top Rank в Twitter.

Речь идет о двух чемпионских поясах американца WBC и WBO в первом полусреднем весе.

"Титульный бой 1 февраля в полусреднем весе между объединенным чемпионом Хосе Рамиресом и Виктором Постолом был отложен из-за вспышки коронавируса в Китае", - уточнили в Top Rank.

Пока не сообщили новую дату и место проведения поединка.

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