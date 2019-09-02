Бокс. Ломаченко прилетел в Одессу после победы: видео встречи

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Из-за того, что встреча с поклонниками украинского спортивного таланта не была запланирована, а также из-за позднего часа, бойца встретили без помпы

Сегодня, 2 сентября в 02:00, в Одессу прилетел чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе профессионального бокса Василий Ломаченко. Позавчера он победил в Англии местного Люка Кэмпбелла (см. видео боя).

Украинец оценил свое выступление на "7 из 10", заявив, что допускал ошибки и "мог выступить лучше". Однако, по словам Ломаченко, в целом бой прошел по его плану.

Немного пообщавшись с журналистами, чемпион уехал с отцом-тренером Анатолием Ломаченко в родной Белгород-Днестровский.

Ранее Василий сообщил, что до конца сезона не отбоксирует с обладателем пояса IBF Ричардом Комми и, таким образом, в 2019-м не станет абсолютным чемпионом своего веса. "Абсолют" в боксе - это собрать титулы WBC, IBF, WBA и WBO.

  • 31 августа 2019 года в Лондоне украинец завоевал вакантный титул WBC, победив решением судей Люка Кэмпбелла.
  • Теперь у него в коллекции трофеи WBC, WBA и WBO - не хватает только IBF.

Видео: UATV Russian048.ua

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Теги: Василий Ломаченко, бокс
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