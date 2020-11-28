Бокс. Майк Тайсон перевесил Роя Джонса: видео взвешивания и дуэли взглядов

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Знаменитый боксер Майк Тайсон оказался тяжелее Роя Джонса-младшего перед их выставочным боем. Об этом сообщает Give me sport.

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54-летний Тайсон, который заявлял, что сбросил 45 кг перед боем, показал вес 220,4 фунтов, примерно 99,8 кг. 51-летний Джонс весит 210 фунтов, около 95,3 кг.  В издании отмечают, что сейчас Тайсон на 5,8 кг легче, чем был перед своим последним профессиональным боем с Кевином Майбрайдом, который состоялся в 2005 году.

После взвешивания прошла традиционная дуэль взглядов. Оба бойца смотрели друга в упор в течение примерно 30 секунд, провокаций не было.

"Я буду бить руками, все остальное зависит от Джонса. Если я буду бежать куда-то – то я буду бежать лишь на него", – заявил после дуэли взглядов Тайсон.

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Сейчас организаторы выставочного поединка пытаются подогреть интерес к бою и заверяют, что в нем возможен нокаут.

"Нокаут возможен и будет один победитель. Любой, кто говорит, что не будет ни судейства, ни победителя, не понимает правил или продвигает собственную повестку дня", – сказал The Telegraph Райан Кэвана, совладелец развлекательной платформы Triller, которая проводит бой.

Он также заверил, что единственными отличиями от полноценного боя будут уплотненные 12-унцевые перчатки боксеров и сокращенная длительность – восемь раундов по две минуты вместо 12 по три.

Поединок между Тайсоном и Джоносом пройдет в Лос-Анджелесе вечером 28 ноября – по киевскому времени это будет раннее утро.

  • 54-летний Тайсон завершил карьеру в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Джонс последний раз боксировал в 2018-м, победив по очкам Скотта Сигмона.
  • В мае 2020-го Тайсон объявил, что возвращается на ринг для участия в выставочных благотворительных боях.

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Теги: дуэль взглядов, бокс, видео, бой, майк тайсон, рой джонс, взешивание
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