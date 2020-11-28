Возвращение легенд. Майк Тайсон – Рой Джонс: где и когда смотреть бой онлайн

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29 ноября легендарные боксеры Майк Тайсон (58-6) и Рой Джонс-младший (75-9) проведут выставочный бой. Время и платформа трансляции указаны в конце анонса.

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Бой будет состоять их восьми двухминутных раундов, а боксеры наденут уплотненные двенадцатиунцевые перчатки. Победитель получит специальный пояс WBC Black Lives Matter, а часть вырученных денег пойдет на благотворительность.

54-летний Тайсон сбросил 45 кг перед боем, однако все равно на процедуре взвешивания перевесил 51-летнего Джонса на 4,6 кг.

Букмекеры считают фаворитом боя Тайсона: коэффициент на его победу составляет 1.66, а на победу Джонса – 2.66.

Бой Майк Тайсон – Рой Джонс-младший состоится на арене Стейплс-центр в Лос-Анджелесе. В Украине транслировать вечер бокса будет платформа Megogo 29 ноября, начиная с 05:00 по киевскому времени. Ожидается, что Тайсон выйдет на ринг с Джонсом не раньше 06:00.

  • 54-летний Тайсон завершил карьеру в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Джонс последний раз боксировал в 2018-м, победив по очкам Скотта Сигмона.
  • В мае 2020-го Тайсон объявил, что возвращается на ринг для участия в выставочных благотворительных боях.
  • В июле подтвердился бой Тайсона с Джонсом в Лос-Анджелесе.

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Теги: бокс, видео, трансляция, бой, онлайн, майк тайсон, рой джонс
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