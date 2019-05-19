Чемпион-супертяжеловес Уайлдер быстро нокаутировал Бризила: видео

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Быстрая и более чем уверенная победа одного из трех топ-бойцов весовой категории - вместе с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Дионтэй Уайлдер (41-0-1, 40 KO) в девятый раз отстоял звание, быстро нокаутировав обязательного претендента в лице Доминика Бризила (20-2, 18 KO).

Противостояние американских боксеров началось с осторожной разведки джебами, однако очень скоро Уайлдер стал подключать силовые удары справа. Пропустил один из них, Бризил на дрогнувших ногах отошел в угол, где его тут же попытались добить.

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Уайлдер слишком сумбурно размахивал кулаками, и претенденту удалось дважды точно отмахнулся боковыми справа. Чемпиона отогнали.

Тем не менее, через несколько секунд фаворит резко "выстрелил" ударом справа точно в подбородок. Нокаут КО 1.

На днях была названа дата ожидаемого боя украинского таланта Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом.

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Теги: бокс, чемпион, дионтэй уайлдер, доминик бризил
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