Бокс. Названа дата ожидаемого боя Ломаченко - Кэмпбелл: ESPN

Василий Ломаченко (фото - скриншот с видео)

Бой чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинца Василия Ломаченко (13-1, 10 КО), котрый получит возможность завоевать третий из четырех титулов в своей категории, против британца Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО) может состояться 31 августа. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на промоутеров обоих боксеров.

Сказано, что Боб Арум (Top Rank) и Эдди Хирн (Matchroom Boxing) сумели договориться между собой о поединке в британской столице Лондоне. Арена не называется.

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Менеджеры боксеров все еще ведут переговоры.

13 апреля Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кролла.

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