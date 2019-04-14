Бокс. У Ломаченко прояснили ситуацию с "переломом": Не страшно

Василий Ломаченко (фото - аккаунт в Instagram)

У чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинца Василия Ломаченко нет перелома руки после боя против британца Энтони Кроллы. Об этом рассказал менеджер украинского боксера Эгис Климас профильному изданию ESPN.

Сегодня, 14 апреля, Ломаченко обследование с помощью МРТ в одной из клиник Лос-Анджелеса.

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"Его кость всего лишь вывихнута, операция не потребуется. Ему просто вставили кость на место", - сказал Климас.

По его словам, Ломаченко три недели проходит в гипсе и все будет в порядке.

"Мы увидим его снова на ринге, скорее всего, в сентябре", - резюмировал менеджер украинца.

У боксера еще со времен любительских боев существует проблема - хрупкие кисти. Это уже не первая его подобная травма.

Вчера, 13 апреля, бой Ломаченко - Кролла завершился уже в четвертом раунде, когда украинец попал в голову британца правым боковым, нокаутировав его.

По состоянию на весну 2019 года Ломаченко (12-1, 9 КО) является лидером многих неофициальных рейтингов лучших боксеров планеты вне зависимости от весовой категории. Его основной конкурент на этом поприще - американский полусредневес Теренс Кроуфорд (34-0, 25 КО).