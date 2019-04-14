Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.04.2019, 11:17

Бокс. У Ломаченко прояснили ситуацию с "переломом": Не страшно

Бокс. У Ломаченко прояснили ситуацию с "переломом": Не страшно - Фото
Василий Ломаченко (фото - аккаунт в Instagram)

Украинскому боксеру не потребуется операция, у него нет перелома

Реклама
Реклама

У чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинца Василия Ломаченко нет перелома руки после боя против британца Энтони Кроллы. Об этом рассказал менеджер украинского боксера Эгис Климас профильному изданию ESPN.

Сегодня, 14 апреля, Ломаченко обследование с помощью МРТ в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Реклама

"Его кость всего лишь вывихнута, операция не потребуется. Ему просто вставили кость на место", - сказал Климас.

По его словам, Ломаченко три недели проходит в гипсе и все будет в порядке.

"Мы увидим его снова на ринге, скорее всего, в сентябре", - резюмировал менеджер украинца.

У боксера еще со времен любительских боев существует проблема - хрупкие кисти. Это уже не первая его подобная травма.

Вчера, 13 апреля, бой Ломаченко - Кролла завершился уже в четвертом раунде, когда украинец попал в голову британца правым боковым, нокаутировав его.

По состоянию на весну 2019 года Ломаченко (12-1, 9 КО) является лидером многих неофициальных рейтингов лучших боксеров планеты вне зависимости от весовой категории. Его основной конкурент на этом поприще - американский полусредневес Теренс Кроуфорд (34-0, 25 КО). 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Василий Ломаченко, бокс, перелом, рука, эгис климас, Энтони Кролла
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 