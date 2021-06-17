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Евро-2020. Сегодня сборная Украины сыграет с Северной Македонией – где и когда смотреть видео

17.06.2021, 08:56
Украина - Северная Македония, афиша на Евро-2020 (фото - УАФ)
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Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами
Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами

Сборная Украины по футболу со сборной Северной Македонии сегодня сыграют на Евро-2020 в рамках группы С.

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Поединок состоится на национальном стадионе Бухареста. Онлайн трансляцию матча Украина – Северная Македония можно будет посмотреть в четверг 17 июня в 16:00 на каналах Украина, Футбол 1 / 2 и платформах OLL.TV, MEGOGO. Матч оппонентов по группе С Нидерланды – Австрия покажут в 22:00 на тех же каналах и той же платформе.

Украина и Северная Македония сейчас находятся на дне турнирной таблицы группы С. Украина в первом туре драматично проиграла Нидерландам со счетом 3:2, а Северная Македония оказалась слабее Австрии – 3:1. Из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей в таблице лидируют украинцы.

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У сборной Украины есть кадровые потери накануне матча. Основной левый вингер Александр Зубков не успеет восстановиться после травмы в матче с Нидерландами и точно не сыграет против Северной Македонии, сообщил в программе Великий футбол на канале Футбол 1 главный тренер Андрей Шевченко.

В то же время наставник украинцев отметил, что ничего не беспокоит другого вингера – Виктора Цыганкова, который пропускал матч с Нидерландами из-за повреждения.

В лагере Северной Македонии о потерях не сообщали. В строю находится главная звезда команды – 37-летний форвард "Дженоа" Горан Пандев, который забил единственный гол в ворота Австрии и является лучшим бомбардиром в истории своей сборной.

Украина и Северная Македония ранее встречались четыре раза. Было две победы на счету украинцев, одна – у македонцев, одна ничья. Общий счет – 3:1 в пользу Украины.

  • Евро-2020 стартовало 11 июня и завершится финальным матчем 11 июля.
  • Из групп выйдут в 1/8 финала все команды, занявшие 1-2 место, а также четыре лучших команды, которые заняли третьи места.

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Марк Сировой
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