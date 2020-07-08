Финал Кубка Украины. "Динамо" vs "Ворскла": где и когда смотреть матч

Сегодня, 8 июля, киевское "Динамо" сыграет против полтавской "Ворсклы" в финале Кубка Украины по футболу. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола и пресс-службы клубов.

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Время и канал трансляции поединка смотрите в конце анонса.

Форма команд

"Динамо" на выходных со счетом 2:3 проиграло в Чемпионате Украины принципиальному сопернику – донецкому "Шахтеру". Матч не имел турнирного значения (горняки досрочно оформили чемпионство), состав киевлян был полурезервным.

До игры с "Шахтером" "Динамо" одержало две тяжелые победы: над черниговской "Десной" (3:2) и коваливским "Колосом" (2:1). Матч с последними запомнился судейским скандалом: арбитр назначил в игре четыре пенальти, причем решающий 11-метровый был назначен спустя несколько минут после окончания эпизода и лишь после просмотра рефери видеоповтора. Киевляне делят с "Десной" вторую и третью позицию в Премьер-лиге.

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"Ворскла" на прошлых выходных играла полностью молодежным составом, видимо готовя основу к финалу Кубка. Юные полтавчане смогли вырвать ничью у "Львова" (2:2), причем в конце поединка четыре нападающих "Ворсклы" не реализовали выход в одного вратаря. Полтавчане занимают третье место во второй шестерке Премьер-лиги (9-е в общекомандном зачете).

"Динамо" с "Ворсклой" последний раз встречались 22 февраля. Тогда сильнее были киевляне – 2:1.

Путь к финалу

Динамо в 1/8 финала обыграло "Шахтер "(3:2), далее были повержены "Александрия" (1:0) и перволиговый "Минай" (2:0). За свою историю киевляне 11 раз выигрывали Кубок.

"Ворскла" же на пути к финалу обыграла "Колос" (1:0) и "Десну" (1:0). В полуфинале полтавчане выиграли у "Мариуполя" в серии пенальти. Героем встречи стал 16-летний голкипер Павел Исенко: он вышел за минуту до конца игрового времени и отбил три 11-метровых.

Ворскла один раз выигрывала Кубок, обыграв в 2009-м донецкий "Шахтер".

Где и когда смотреть матч

Финал Кубка Украины "Динамо" – "Ворскла" состоится 8 июля в 21:30 в Харькове на стадионе "Металлист". Посмотреть онлайн-трансляцию матча можно будет на телеканалах UA:Перший и Футбол 1. Поединок пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

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Видео - Ukrainian Association of Football/YouTube