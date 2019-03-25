Футбол. Андрей Пятов вошел в топ-5 лучших игроков сборных: видео

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Украинский голкипер Андрей Пятов в пятерке лучших игроков национальных команд в нынешнем сезоне по версии УЕФА

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Вратарь сборной Украины по футболу и донецкого клуба "Шахтер" Андрей Пятов вошел в топ-5 лучших игроков национальных команд в рейтинге УЕФА. Об этом сообщает испанское профильное издание Marca.

Украинский голкипер занял четвертую позицию. Первое место занимает 32-летний защитник мадридского "Реал" и капитан сборной Испании Серхио Рамос, который отметился решающим голом в поединке Испания - Норвегия (2:1) в рамках 1-го тура отбора на Евро-2020.

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Пятерка лучших выглядит следующим образом:

  1. Серхио Рамос (Испания);
  2. Вирджил ван Дейк (Голландия);
  3. Харис Сеферович (Швейцария);
  4. Андрей Пятов (Украина);
  5. Антуан Гризманн (Франция). 

В матче 23 марта за сборную Украины против Португалии в рамках отбора на Евро-2020 Андрей Пятов отразил 8 ударов, 7 из которых были нанесены со штрафной площадки, 5 раз сыграл на выходе и сделал 45 передач с точностью 84%. Украинцы сыграли с действующими чемпионами Европы вничью (0:0). 

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Теги: футбол, Серхио Рамос, сборная украины, вратарь, голкипер, фк шахтер, андрей пятов
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