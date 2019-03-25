Футбол. Андрей Пятов вошел в топ-5 лучших игроков сборных: видео

Вратарь сборной Украины по футболу и донецкого клуба "Шахтер" Андрей Пятов вошел в топ-5 лучших игроков национальных команд в рейтинге УЕФА. Об этом сообщает испанское профильное издание Marca.

Украинский голкипер занял четвертую позицию. Первое место занимает 32-летний защитник мадридского "Реал" и капитан сборной Испании Серхио Рамос, который отметился решающим голом в поединке Испания - Норвегия (2:1) в рамках 1-го тура отбора на Евро-2020.

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Пятерка лучших выглядит следующим образом:

Серхио Рамос (Испания); Вирджил ван Дейк (Голландия); Харис Сеферович (Швейцария); Андрей Пятов (Украина); Антуан Гризманн (Франция).

В матче 23 марта за сборную Украины против Португалии в рамках отбора на Евро-2020 Андрей Пятов отразил 8 ударов, 7 из которых были нанесены со штрафной площадки, 5 раз сыграл на выходе и сделал 45 передач с точностью 84%. Украинцы сыграли с действующими чемпионами Европы вничью (0:0).