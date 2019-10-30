Футбол. "Динамо" vs "Шахтер": где и когда смотреть – видео

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"Шахтер" триумфовал в последних четырех розыгрышах Кубка Украины

Сегодня киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер" в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Об этом сообщают пресс-службы клубов.

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Форма "Динамо":

В четверг киевляне не смогли обыграть "Копенгаген" в матче Лиги Европы (1:1). А в воскресенье сенсационно сыграли в ничью с одним из аутсайдеров чемпионата Украины – львовскими "Карпатами" (1:1- смотрите видео лучших моментов поединка). Драматизма матчу добавило то, что на последних минутах встречи за западноукраинскую команду отметился голом защитник киевлян: Артем Шабанов срезал мяч в свои ворота. Тренер "Динамо" Алексей Михайличенко в комментарии клубной пресс-службе заявил, что потерять очки в этом матче "было невозможно", однако его игроки "сделали это".

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Форма Шахтера:

"Шахтер" также набрал всего два очка в двух последних играх. "Горняки" сыграли в ничью с загребским "Динамо" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов (2:2 – смотрите видео голов и моментов). А в поединке чемпионата Украины расписали нулевую ничью с бронзовым призером прошлого года – "Александрией". В придачу к потерянным очкам, в этом матче получил красную карточку основной хавбек дончан Алан Патрик. Теперь он не сможет сыграть с "Динамо" из-за дисквалификации.

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История противостояния в Кубке Украины:

Команды встречались в Кубке Украины 15 раз. "Шахтер" одержал восемь побед в основное время, один раз взял вверх в экстра-таймах и однажды оказался удачливее в серии пенальти. "Динамо" четырежды обыгрывало "горняков" в основное время и один раз - в серии пенальти.

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Время и канал трансляции:

Матч начнется 30 октября в 19:30 на НСК Олимпийский в Киеве. Онлайн трансляцию можно будет посмотреть на LIGA.net, телеканале 2+2, а также официальном канале "Динамо" в YouTube.

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Видео: пресс-служба ФК "Динамо" Киев

 

 

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Теги: футбол, кубок украины, динамо, шахтер, трансляция, онлайн, матч
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