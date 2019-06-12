Футбол. Германия разбила Эстонию на Евро-2020: видео

Сборная Германии по футболу вчера, 11 июня, одержала свою третью победу подряд в отборе на Евро-2020, сообщает iSport. На этот раз подопечные Йоахима Лева дома крупно одолели Эстонию - 8:0.

Стоит отметить, что это самое крупное поражение в новейшей истории эстонской сборной. До этого балтийская команда пропустила больше голов в далеком 1922-м году - тогда эстонцы проиграли Финляндии со счетом 2:10.

Также вчера Венгрия обыграла Уэльс (1:0), Лихтенштейн забил два сухих мяча Финляндии, Греция с Арменией сыграли 2:3, Албания минимально обыграла Молдову, Исландия победила Турцию (2:1), Франция разбила Андорру (4:0), Беларусь проиграла Северной Ирландии (0:1), Италия одержала победу над Боснией и Герцеговиной (2:1).

Сборная Украины по футболу 10 июня, выборола победу у сборной Люксембурга в изматывающем ответном матче квалификации Евро-2020. Игра закончилась со счетом 1:0.