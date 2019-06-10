Футбол. Как вратарь сборной Англии забил и отбил мяч: видео

Вчера, 9 июня, сборная Португалии по футболу победила в первом в истории розыгрыше Лиги наций, забив один гол в ворота сборной Нидерландов.

Но матч за третье место в Лиге наций был куда более интересным, чем финал. За "бронзу" сражались сборные Англии и Швейцарии.

Основное время поединка завершилось без забитых мячей: гол Англии в ворота Швейцарии на 84 минуте отменили после консультации с VAR.

В серии послематчевых пенальти победили англичане.Вратарь Джордан Пикфорд, пропустив четырежды от швейцарцев, снял перчатки, отправился к мячу - и забил мощнейший гол. После этого он пропустил один мяч, но последний вытащил.

Таким образом, Пикфорд стал первым вратарем ангилйской сборной, который и отразил мяч, и забил сам.