Футбол. "Шахтер" – "Динамо" Загреб: когда и где смотреть – видео

Сегодня донецкий "Шахтер" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов встретится с загребским "Динамо". Об этом сообщает uefa.com.

Время и канал трансляции - в конце анонса.

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Турнирное положение команд:

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"Шахтер" и "Динамо" (Загреб) делят второе и третье места в группе С.

Дончане в домашнем матче уступили "Манчестер Сити" – 0:3, однако сумели на последних минутах вырвать победу в выездном поединке против "Аталанты" – 1:2 - смотрите видео голов.

"Динамо" же в первом туре сенсационно разгромило "Аталанту", забив итальянцам четыре безответных мяча. Во втором туре хорваты проиграли "Манчестер Сити" 2:0. При этом англичане не могли забить команде из Загреба в течение 66 минут.

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Форма соперников:

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Команды подходят к встрече практически в оптимальных кондициях. В последних пяти матчах "Шахтер" победил пять раз. Разгромив в пятницу коваливский "Колос" со счетом 6:0, "горняки" продлили беспроигрышную серию в чемпионате Украины до 40 матчей.

"Динамо" в последних пяти матчах одержало четыре победы и один раз проиграло. После одиннадцати туров первенства Хорватии загребцы занимают первое место.

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История противостояния:

"Шахтер" встречался с "Динамо" в квалификационном раунде Лиги чемпионов в 2008 году. Тогда горняки без проблем обыграли хорватов со счетом 1:3 на выезде и 2:0 дома.

Время и канал трансляции

Поединок пройдет 22 октября в Харькове на ОСК Металлист. Начало поединка в 19:55. Онлайн трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1.

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Видео - пресс-служба ФК "Шахтер" Донецк, фото - uefa.com