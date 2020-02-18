Футбол. ЛЧ возвращается: где и когда смотреть матчи 1/8 финала

Сегодня, 18 февраля, с матчей 1/8 финала стартует плей-офф Лиги чемпионов сезона 2019/20. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Боруссия" – "ПСЖ". 22:00, телеканал Футбол 2

Дортмундская "Боруссия" примет "Пари Сен-Жермен" на Сигнал Идуна Парк. Матч обещает быть ярким - обе команды играют результативно.

"Боруссия" за последние пять матчей забила 19 мячей, почти четыре (!) гола за игру в среднем. На острие атаки феерит новичок "шмелей" – 19-летней норвежец Эрлинг Холанд. На его счету девять голов в первых шести матчах за "Боруссию". В Бундеслиге "черно-желтые" идут на третьем месте, до лидирующей мюнхенской "Баварии" – четыре очка.

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"ПСЖ" – команда, которая играет сама и дает играть соперникам. На прошлом уик-энде парижане устроили настоящий триллер в матче с "Амьеном". Они смогли отыграться и повести в счете, проигрывая по ходу встречи 0:3, однако упустили победу в компенсированное время. Фееричные 4:4 на табло!

"ПСЖ" уверенно лидируют во французской Лиге 1, опережая "Марсель" на 10 очков.

"Атлетико" – "Ливерпуль". 22:00, телеканал Футбол 1

Сейчас между клубами царит паритет: одна победа у "Ливерпуля", одна у "Атлетико", две ничьи. Общий счет встреч – 4:4.

Хозяева матча, мадридский "Атлетико", находятся не в лучших кондициях. "Матрасники" одержали лишь одну победу в последних пяти матчах. "Атлетико" делит 4-5 места в Ла Лиге с "Севильей". До лидирующего "Реала" – 13 очков.

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Победитель ЛЧ 18/19 и действующий клуб-чемпион мира "Ливерпуль" находится на пике формы. Красные лидируют в Английской Премьер-лиге, опережая "Манчестер Сити" на 25 (!) очков. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил на предматчевой пресс-конференции, что нацелен на победу в Лиге чемпионов и в этом году.

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Видео: PSG - Paris Saint-Germain/YouTube

Фото - uefa.com