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"Манчестер Юнайтед" отстранил футболиста, которого купил в Китае

"Манчестер Юнайтед" отстранил футболиста, которого купил в Китае - Фото
Одион Игало (скриншот видео Manchester United, YouTube)
13.02.2020, 15:15

Одион Игало не поехал на испанские сборы "Манчестер Юнайтед" из-за опасений руководства, что форвард может переносить коронавирус

Нигерийский форвард Одион Игало, который в последний день трансферного окна перешел из "Шанхай Шэньхуа" в "Манчестер Юнайтед", не тренируется с командой из-за опасений руководства, что он может быть переносчиком нового штамма коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Нападающий не поехал на сборы в Испанию, также его попросили не тренироваться на базе клуба Каррингтоне в течение 14-дневного инкубационного периода.

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Сейчас Игало поддерживает форму в одном из фитнес-центров Манчестера по составленной клубными тренерами программе.

Боссы "Юнайтед" признают, что вероятность того, что Игало заражен, статистически незначительна, но приняли такое решение после рассмотрения всех аспектов ситуации.

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