Зараженные пациенты борются с коронавирусем танцами – видео

Сотни пациентов и врачей из больницы в китайском городе Ухань, который принял на себя основной удар вспышки нового штамма коронавируса, спели и станцевали прямо посреди палат. Об этом сообщает Reuters.

Медики считают, что коллективные танцы под позитивную песню о красных цветах помогут больным быстрее пойти на поправку.

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"Мы надеемся сделать атмосферу более активной, чтобы пациенты иногда делали дыхательные упражнения и танцевали. Они могут быть в плохом настроении в незнакомой обстановке больницы. Здесь так много пациентов живут вместе, они могут нервничать и долго лежать", - объяснила инициативу старшая медсестра Чэнь Сяоянь.

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Видео 1: New China TV, Xinxua/YouTube

Видео 2: Tomáš Berník/YouTube