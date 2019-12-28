Футбол. Лучшие голы "Динамо" в 2019 году: видео

Киевский футбольный клуб "Динамо" сделал подборку лучших голов своих игроков в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В "Динамо" объяснили, что подборка включает в себя не все голы, поскольку из-за ограничения авторских прав в подборке нет моментов с еврокубков и части выездных матчей УПЛ.

"Выбранные голы все равно воплощают лучшее, что мы любим в динамовском футболе: красивые комбинации и шикарные завершения", - подчеркнули в пресс-службе.

Возглавил топ-10 Сергей Седорчук, закативший гол в ворота донецкого "Шахтера".

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