Футбол. Лучшие голы "Динамо" в 2019 году: видео

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Из-за ограничения прав в подборке нет голов "Динамо" в еврокубках и некоторых выездных матчах украинской Премьер-лиги

Киевский футбольный клуб "Динамо" сделал подборку лучших голов своих игроков в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В "Динамо" объяснили, что подборка включает в себя не все голы, поскольку из-за ограничения авторских прав в подборке нет моментов с еврокубков и части выездных матчей УПЛ. 

"Выбранные голы все равно воплощают лучшее, что мы любим в динамовском футболе: красивые комбинации и шикарные завершения", - подчеркнули в пресс-службе.

Возглавил топ-10 Сергей Седорчук, закативший гол в ворота донецкого "Шахтера". 

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Теги: лучшие голы, Сергей Сидорчук, динамо
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