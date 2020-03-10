Футбол. Сегодня плей-офф ЛЧ: играет команда украинца - где и когда смотреть матч

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10 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграет с "Валенсией", а "Ред Булл Лейпциг" примет "Тоттенхэм"

Сегодня состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, передает uefa.com.

"Валенсия" – "Аталанта", 22:00. Трансляция на телеканале Футбол 1

"Аталанта", за которую выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, подходит к поединку в роли фаворита: первая встреча, которая проходила в Милане, завершилась со счетом 4:1 в пользу итальянцев. Добавляют уверенности подопечным Гасперини и успехи в Серии А: перед вояжем в Валенсию бергамцы разгромили "Лечче" со счетом 7:2.

В случае успеха еврокубки могут остаться единственным турниром, где "Аталанта" сможет выступать. Вчера во всей Италии ввели карантин и приостановили местный чемпионат.

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"Валенсия" увереннее играет дома, но последние результаты летучих мышей не впечатляют: лишь одна победа в последних пяти матчах, две ничьи и два разгромных поражения.

"Ред Булл Лейпциг" – "Тоттенхэм", 22:00. Трансляция на телеканале Футбол 2

В первом поединке финалист прошлогоднего сезона ЛЧ, "Тоттенхэм", на своем поле уступил со счетом 0:1.

Англичане сейчас находятся в плохой форме: они не добыли ни одной победы в последних пяти матчах, проиграв при этом четыре игры. Яркое свидетельство кризиса – инцидент с Эриком Дайером, который вылез на трибуну после вылета из Кубка Англии и устроил потасовку со своими же болельщиками.

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"Лейпциг" потерял очки в последних двух играх (ничья с "Байером" из Леверкузена 1:1 и "Вольфсбургом" 0:0), но "быки" не знают поражений с начала февраля.

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Теги: видео, Лига чемпионов, трансляция, ЛЧ, онлайн, валенсия, Тоттенхэм, Лейпциг, Аталанта, ред булл
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