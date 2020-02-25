Футбол. Сегодня пройдут два топ-матча Лиги чемпионов: где и когда их смотреть

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25 февраля состоятся два матча 1/8 финала Лиги чемпионов: "Челси" - "Бавария" и "Наполи" - "Барселона"

Сегодня в рамках плей-офф Лиги чемпионов встретятся еще две пары соперников по 1/8 финала. Об этом сообщает uefa.com.

"Челси" – "Бавария", стадион Стэмфорд Бридж, Лондон. Трансляция в 22:00 на телеканале Футбол 1

О топ-уровне противостояния говорит история встреч клубов. Последний официальный матч команды сыграли в финале Суперкубка УЕФА 2013, где "Бавария" одолела англичан в серии пенальти. До этого, в мае 2012-го, был финал Лиги чемпионов. Тогда фортуна в серии пенальти улыбнулась "Челси" – и аристократы впервые в своей истории завоевали самый престижный европейский трофей.

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Сейчас "Челси", несмотря на выигранную в прошлом году Лигу Европы, не находится на том же уровне, что в начале 2010-х. Лондонцы идут на четвертом месте в Английской Премьер-лиге, чемпионство им не светит (до доминирующего "Ливерпуля" – 35 очков), кризисный "Манчестер Юнайтед" дышит в спину, а скромный "Лестер" оторвался на шесть пунктов. Однако стоит отметить, что три дня назад "аристократы" обыграли прямого конкурента по чемпионату – "Тоттенхэм" (2:1).

Мюнхенцы находятся в неплохой форме и не проигрывают в официальных матчах со 2 ноября 2019-го. "Бавария" лидирует в Бундеслиге, хотя "Лейпциг" отстает всего на одно очко, а дортмундская "Боруссия" – на четыре. Перед выездом в Лондон подопечные Флика обыграли "Падеборн" (3:2).

Наполи – Барселона, стадион Сан Паоло, Неаполь. Трансляция в 22:00 на телеканале Футбол 2

Оба клуба не встречались ранее в официальных матчах.

"Наполи" в последних пяти играх одержали четыре победы (три минимальных) и один раз уступили "Лечче" (2:3). Подопечные Дженнаро Гаттузо занимают шестую позицию в Серии А. Клуб имеет довольно насыщенный график – и сегодняшний матч станет уже пятой игрой для неаполитанцев за последние 16 дней.

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"Барселона" побеждает уже в четырех матчах кряду. Каталонцы обыграли "Эйбар" (5:0), "Хетафе" (2:1), "Бетис" (2:3) и "Леванте" (2:1). Подопечные Кике Сетьена вышли на первое место в Ла Лиге, опережая "Реал" на два очка. Однако проблемой в матче против "Наполи" может стать отсутствие травмированного Луиса Суареса.

  • На прошлой неделе в 1/8 Лиги чемпионов состоялись матчи: "Боруссия" Дортмунд 2:1 "ПСЖ", "Атлетико Мадрид" 1:0 "Ливерпуль", "Аталанта" 4:1 "Валенсия", "Тоттенхэм" 0:1 "Ред Булл Лейпциг".

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Видео 1: Victor Productions/YouTube

Видео 2: ChK Production™/YouTube

Фото: uefa.com

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Теги: Бавария, Барселона, Лига чемпионов, трансляция, ЛЧ, онлайн, челси, матч, наполи, барса
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