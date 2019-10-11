Футбол. Украина vs Литва: где и когда смотреть матч – видео

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Украинцы находятся в четырех очках от выхода на Чемпионат Европы

Сегодня сборная Украины в матче шестого тура отборочного этапа на Евро-2020 сыграет со сборной Литвы. Об этом сообщает uefa.com.

Время и канал трансляции смотрите после анонса.

Турнирное положение команд

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Украина лидирует в группе В: подопечные Андрея Шевченко победили в четырех из пяти матчей, а также свели в ничью (0:0) матч с действующим чемпионом Европы – сборной Портуалии. Желто-синие находятся за два шага до выхода на Евро-2020. Для этого им будет достаточно набрать четыре очка в трех оставшихся встречах.

Сборная Литвы находится на дне турнирной таблицы. За пять матчей литовцы не победили ни разу и набрали лишь одно зачетное очко. Однако теоретические шансы на выход в финальный турнир у подопечных Вальдаса Урбонаса все же есть – для этого им надо кровь из носу победить сегодня.

Форма команд перед матчем

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Соперники подходят к матчу в диаметрально противоположных кондициях. Украина ни разу не проиграла за последние пять матчей, Литва – ни разу не выиграла.

История противостояния

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Команды встречались между собой девять раз. В шести матчах победу праздновали украинцы, в том числе и в выездном поединке в рамках этого отборочного этапа (0:3). Литовцы триумфовали дважды. И один раз команды сыграли в ничью. Общий счет противостояния – 18:8 в пользу Украины.

Время и канал трансляции

Матч состоится 11 октября в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Футбол 1 и Украина.

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Фото: uefa.com

Видео: Збірна України з футболу/Facebook

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Теги: Украина, футбол, литва, Чемпионат Европы, Евро 2020, отбор, сборная украины, андрей шевченко, сборная литвы, трансляция, фото, видео
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