Футбол. Украинец признан лучшим игроком "Генка" второй тур подряд

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отличился забитым голом в рамках 4-го тура раунда плей-офф Бельгии за футбольный клуб "Генк", который сражался с "Брюгге" и выиграл дома со счетом 3:1.

На 55-й минуте игры 25-летний украинский хавбек реализовал пенальти.

Реклама

После игры Малиновский вновь был признан лучшим игроком бельгийской команды. Об этом говорится в официальном Twitter клуба.

"Вот это игра! Молодец Руслан!", - написали его коллеги.

Этот гол стал 15-м для него в сезоне в 45 матчах за "Генк". Он также отдал 13 голевых передач. На прошлой неделе Малиновский получил награду лучшего игрока поединка с бельгийским "Гентом" (2:1).