Футбол. Украинец признан лучшим игроком "Генка" второй тур подряд

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Гол в матче с "Брюгге" стал 15-м для него в сезоне в 45 матчах за бельгийский "Генк"

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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отличился забитым голом в рамках 4-го тура раунда плей-офф Бельгии за футбольный клуб "Генк", который сражался с "Брюгге" и выиграл дома со счетом 3:1.

На 55-й минуте игры 25-летний украинский хавбек реализовал пенальти.

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После игры Малиновский вновь был признан лучшим игроком бельгийской команды. Об этом говорится в официальном Twitter клуба.

"Вот это игра! Молодец Руслан!", - написали его коллеги.

Этот гол стал 15-м для него в сезоне в 45 матчах за "Генк". Он также отдал 13 голевых передач. На прошлой неделе Малиновский получил награду лучшего игрока поединка с бельгийским "Гентом" (2:1). 

29 октября 2018 года Руслан Малиновский стал лучшим игроком ФК "Генк" в матче бельгийского первенства против "Стандарда".

Смотрите также: Футбол. Малиновский оформил дубль в Бельгии и был удален: видео

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Теги: футбол, бельгия, руслан малиновский, генк
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