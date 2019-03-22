Футбол. В матче молодежных сборных на поле вышли черепахи - видео

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Животных вынес за пределы площадки вратарь украинской сборной

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Во время матча молодежных сборных Украины и Северной Македонии (U-21) на товарищеском турнире в Турции на поле появились две черепахи. Об этом сообщает ТСН.

Вратарь украинской сборной Евгений Кучеренко отнес животных за пределы спортивной площадки. 

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Сегодня состоялся второй матч на тренировочном сборе в Турции, и украинцы под руководством Руслана Ротаня оказались сильнее команды Северной Македонии - 3:1.

В ворота македонцев забили Роман Вантух (7 мин.), Евгений Смирный (70 мин.) и Дмитрий Топалов (83 мин.).

Игра проходила в рамках международного товарищеского турнира, в котором также принимают участие сборные Эстонии, Латвии и Казахстана.

В понедельник, 25 марта, украинцы сыграют с Казахстаном.

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Теги: футбол, черепаха, курьез
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