"Сент-Этьен" vs "Александрия": где и когда смотреть – видео

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Обе команды находятся сейчас на дне турнирной таблицы

"Александрия" из Кировоградской области сегодня на выезде сыграет с французским "Сент-Этьеном" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает uefa.com.

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Турнирное положение команд:

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Обе команды находятся на дне турнирной таблице и имеют в активе лишь по одному очку после двух сыгранных туров. Однако следует отметить, что "Александрия" - дебютант турнира. Если поражение от "Вольфсбурга" (3:1) и было неприятным, то домашняя ничья с бельгийским "Гентом" (1:1) может считаться достижением для клуба из городка с населением 80 000 человек. Смотрите видео лучших моментов и голов матча.

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"Сент-Этьен" в первом туре в драматичном матче уступил "Генту" со счетом 3:2. А во втором сыграл в ничью с "Вольфсбургом" – 1:1.

Форма соперников:

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Оба клуба в последних пяти матчах одержали по три победы, один раз проиграли и однажды сыграли в ничью.

Однако игроки "Сент-Этьена" могут иметь психологическое превосходство, поскольку победили в двух дерби подряд: со счетом 1:0 были обыграны "Лион" и "Бордо". "Александрия" же в последнем туре чемпионата Украины с таким же счетом уступила киевскому "Динамо" – смотрите видео гола.

История противостояния:

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Команды ранее не встречались. Однако "Сент-Этьен" дважды пересекался с "Днепром" на групповой стадии Лиги Европы в 2014 и 2015 годах. Французы дважды обыграли украинский клуб (3:1, 0:1), один раз проиграли (1:0) и однажды сыграли в ничью (0:0).

Время и канал трансляцияи

Матч начнется в 19:55 по киевскому времени. Посмотреть поединок можно будет на телеканале Футбол 2.

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Теги: футбол, видео, Лига Европы, трансляция, онлайн, матч, алесандрия, сент-этьен
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