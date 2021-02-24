Сегодня, 24 февраля, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" Мадрид сыграет на выезде с итальянской "Аталантой", за которую выступает футболист сборной Украины Руслан Малиновский. Время и каналы трансляции смотрите в конце анонса.

Форма команд

"Аталанта" в последних пяти матчах одержала три победы и дважды сыграла вничью. Перед матчем с Реалом команда из Бергамо обыграла "Наполи" со счетом 4:2. "Аталанта" занимает пятое место в Серии А. До третьего "Ювентуса" – два очка, до лидирующего "Интера" – 10.

У "Реала "– одно поражение и четырехматчевая победная серия в последних пяти играх. На минувших выходных "бланкос" победили "Вальядолид" (0:1). "Реал" сейчас на втором месте в Ла Лиге. До лидера "Атлетико" Мадрид – три очка.

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Потери

По данным УЕФА, у "Аталанты" травмирован Ханс Хатебур. Украинец Руслан Малиновский – в строю, а Виктор Коваленко не заявлен на ЛЧ.

У "Реала" в лазарете находится целая плеяда игроков, сообщает УЕФА. Среди них – легендарный капитан Серхио Рамос, Дани Карвахаль, Марсело, Альваро Одриосола, Эдер Милитао, Эден Азар, Карим Бензема, Родриго и Федерико Вальверде. Украинский резервный вратарь "бланкос" Андрей Лунин – в строю.

Где и когда смотреть матч онлайн

Матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Реал" Мадрид состоится в среду 24 февраля на Гевисс Стэдиум в Бергамо. Посмотреть онлайн трансляцию матча можно будет в 22:00 на канале Футбол 2, платформах OLL.TV и MEGOGO.

Также сегодня в ЛЧ играет "Боруссия" Менхенгладбах и "Манчестер Сити", за который выступает еще один футболист сборной Украины Александр Зинченко. Этот матч смотрите в 22:00 на канале Футбол 1 и тех же платформах.

После возобновления на прошлой недели ЛЧ состоялись такие матчи "Барселона" – "ПСЖ" (1:4), "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль" (0:2), "Порту" – "Ювентус" (2:1), "Севилья" - "Боруссия" Дортмунд – (2:3), "Атлетико" – "Челси" (0:1), "Лацио" – "Бавария" (1:4).

Также возобновилась и Лига Европы, где выступают украинские клубы. Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" (1:1), а донецкий "Шахтер" на выезде победил "Маккаби" Тель-Авив (0:2).

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Марк Сировой

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