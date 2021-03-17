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Лига чемпионов. "Челси" – "Атлетико" Мадрид: где и во сколько смотреть матч онлайн видео

17.03.2021, 07:27
Челси - Атлетико (фото - uefa.com)
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Сегодня в 1/8 Лиги чемпионов лондонский "Челси" и "Атлетико" Мадрид сыграют свой второй матч. Время и каналы трансляции смотрите в конце анонса.

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В первом поединке, который проходил в Мадриде, сильнее оказался "Челси" – победа 0:1, благодаря чудо-голу Оливье Жиру ударом через себя в прыжке (смотрите на видео примерно с 50-й секунды).

Перед сегодняшним матчем "Челси" расписал мировую с "Лидсом" (0:0), а "Атлетико" с таким же счетом сыграл с "Хетафе". Сейчас лондонцы идут на четвертом месте в Английской Премьер-лиге, а мадридцы лидируют в Испанской Ла Лиге.

Пресс-служба УЕФА сообщает, что перед игрой с "Атлетико" в списке потерь "Челси" – дисквалифицированные Жоржиньо и Маунт. Под вопрос участие в матче Тиаго Силвы и Тэмми Абрахама. У мадридцев потерь нет.

Матч 1/8 Лиги чемпионов "Челси" – "Атлетико" состоится в среду 17 марта в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть онлайн трансляцию можно на канале Футбол 2, платформах OLL.TV, MEGOGO, Vodafone TV, Киевстар Футбол TV и Воля TV.

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Также сегодня состоится ответный матч "Баварии" против "Лацио". Сейчас счет встречи 4:1 в пользу мюнхенцев. Трансляцию покажут в 22:00 на канале Футбол 2 и тех же платформах.

  • Уже определились шестеро участников 1/4 Лиги чемпионов. "Порту" выбил из ЛЧ "Ювентус" (4:4 по сумме двух матчей, победа португальцев по правилу выездного гола), "Боруссия" Дортмунд – "Севилью" (5:4), "ПСЖ" – "Барселону" (5:2), "Ливерпуль" – "РБ Лейпциг" (4:0), "Реал" Мадрид – "Аталанту" (4:1), а "Манчестер Сити" – "Боруссию" Менхенгладбах (4:0).
  • Украинские команды сейчас играют во втором по престижности турнире континента – Лиге Европы. В первом поединке 1/8 ЛЕ "Динамо" уступило "Вильярреалу" (0:2), а "Шахтер" был разгромлен итальянской "Ромой" (3:0)

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Марк Сировой
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