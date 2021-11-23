UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лига чемпионов. "Динамо" vs "Бавария": где и когда смотреть трансляцию матча видео

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 09:36
Динамо - Бавария (афиша - пресс-служба ФК Динамо Киев)
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ – обозреватель Forbes
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ – обозреватель Forbes
"Это обращение я хочу начать с самого важного". Зеленский обратился к украинцам: видео
"Это обращение я хочу начать с самого важного". Зеленский обратился к украинцам: видео

Сегодня киевское "Динамо" сыграет с "Баварией" (Мюнхен) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Посмотреть онлайн трансляцию матча Динамо – Бавария можно во вторник, 23 ноября, в 19:45 на платформах MEGOGO и Volia TV.

В первом матче "Динамо" разгромно проиграло "Баварии" в Мюнхене со счетом 5:0. Главный тренер киевлян Мирча Луческу тогда заявил, что соперник был слишком силен. Сейчас "Динамо" занимает последнее место в группе ЛЧ, а "Бавария" – первое со 100% набранных очков.

Лига чемпионов. "Динамо" vs "Бавария": где и когда смотреть трансляцию матча

Перед сегодняшней игрой пресс-служба "Баварии" сообщила, что COVID-19 выявили у Йосипа Станишича и Никласа Зюле, а из-за контакта с инфицированным коронавирусом на карантине остались сразу пятеро футболистов: Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизонс. Также из-за перебора желтых карточек дисквалифицирован Дайот Упамекано.

У "Динамо" в лазарете находятся хавбек Беньямин Вербич и форвард Артем Беседин, отмечает пресс-служба УЕФА.

На выходных перед сегодняшней игрой "Динамо" разгромило "Черноморец" (6:1), а "Бавария" проиграла "Аугсбургу" (2:1). Немцы – явный фаворит сегодняшней встречи: на победу "Баварии" принимают ставки с коэффициентами 1.2 – 1.3, коэффициент на победу "Динамо" достигает 12.

  • Завтра в Лиге чемпионов будет играть донецкий "Шахтер". Команда встретится с миланским "Интером".
  • В четверг в еврокубках сыграет "Заря". Луганчане в Риме будут противостоять "Роме", которую тренирует именитый тренер Жозе Моуриньо.

Читайте также: Футбол. Шевченко проиграл первый матч в чемпионате Италии в роли тренера

Материал содержит реферальные ссылки. LIGA.net получит процент, если вы совершите покупку. Это никак не влияет на контент: мы писали его с соблюдением редакционных стандартов.
Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
футбол динамо Бавария Лига чемпионов трансляция ЛЧ онлайн прямой эфир
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 