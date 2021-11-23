Лига чемпионов. "Динамо" vs "Бавария": где и когда смотреть трансляцию матча

Сегодня киевское "Динамо" сыграет с "Баварией" (Мюнхен) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Посмотреть онлайн трансляцию матча Динамо – Бавария можно во вторник, 23 ноября, в 19:45 на платформах MEGOGO и Volia TV.

В первом матче "Динамо" разгромно проиграло "Баварии" в Мюнхене со счетом 5:0. Главный тренер киевлян Мирча Луческу тогда заявил, что соперник был слишком силен. Сейчас "Динамо" занимает последнее место в группе ЛЧ, а "Бавария" – первое со 100% набранных очков.

Перед сегодняшней игрой пресс-служба "Баварии" сообщила, что COVID-19 выявили у Йосипа Станишича и Никласа Зюле, а из-за контакта с инфицированным коронавирусом на карантине остались сразу пятеро футболистов: Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизонс. Также из-за перебора желтых карточек дисквалифицирован Дайот Упамекано.

У "Динамо" в лазарете находятся хавбек Беньямин Вербич и форвард Артем Беседин, отмечает пресс-служба УЕФА.

На выходных перед сегодняшней игрой "Динамо" разгромило "Черноморец" (6:1), а "Бавария" проиграла "Аугсбургу" (2:1). Немцы – явный фаворит сегодняшней встречи: на победу "Баварии" принимают ставки с коэффициентами 1.2 – 1.3, коэффициент на победу "Динамо" достигает 12.

Завтра в Лиге чемпионов будет играть донецкий "Шахтер". Команда встретится с миланским "Интером".

В четверг в еврокубках сыграет "Заря". Луганчане в Риме будут противостоять "Роме", которую тренирует именитый тренер Жозе Моуриньо.

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Марк Сировой

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