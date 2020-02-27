Лига чемпионов. "Реал" 1:2 "Манчестер Сити" - видео лучших моментов и голов

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Манчестер Сити" проигрывал по ходу встречи, но в концовке матча вырвал победу у "Реала". За "Сити" отличились Жезус и Де Брюйне, за "Реал" - Иско

"Манчестер Сити" со счетом 1:2 обыграл мадридский "Реал" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

В первом тайме на острие "Ман Сити" активно действовал Габриэль Жезус. Ближе к концу первой половины встречи его удар практически на линии ворот заблокировал Каземиро на пару с Серхио Рамосом. На 33-й минуте травму получил основной защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт. Из-за повреждения мениска он может пропустить до пяти месяцев.

Смотрите также: Беспрецедентно. Олимпийские игры могут перенести на год из-за вспышки COVID-19

У "Реала" активничали Иско и Винисиус Джуниор. Пытался поймать голкипера англичан на противоходе Карим Бензема – опасно, но безрезультатно. На перерыв команды ушли с нулями на табло.

В дебюте второго тайма дважды забить мог Рияд Марез, но сначала он не попал в створ ворот, а затем "Реал" спас Тибо Куртуа. На 60-й минуте Винисиус собрал на себе нескольких защитников и отдал пас Иско, который остался один перед воротами. Испанец момент реализовал. 1:0!

На 78 минуте Манчестер Сити отыгрались. Рамос потерял за спиной Габриэля Жезуса – и тот с некольких метров поразил ворота Реала головой. 1:1!

Читайте также: УЕФА: Распространение коронавируса ставит под угрозу Евро-2020 - СМИ

На 82 минуте Карвахаль срезал Стерлинга в своей штрафной. Пенальти уверенно реализовал Кевин де Брюйне 1:2! Этот счет стал окончательным, до конца матча капитан Реала Серхио Рамос успел получить красную карточку. Ответная встреча пройдет 17 марта в Манчестере.

Читайте также: Накрутил оборону. Финт Месси стал лучшим моментом дня в Лиге чемпионов – видео

Фото - ЕРА

Видео: Ai Nhi/YouTube

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Реал, манчестер сити, ман сити, обзор, голы, видео, Иско, габриэль жезус, кевин де брюйне, Лига чемпионов, ЛЧ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Лига чемпионов. "Реал" 1:2 "Манчестер Сити" - видео лучших моментов и голов
Лига чемпионов. "Реал" 1:2 "Манчестер Сити" - видео лучших моментов и голов
Amazon открыл полноценный супермаркет без касс
Amazon открыл полноценный супермаркет без касс
Футбол. Сегодня в Лиге чемпионов битва грандов: где и когда смотреть матч
Футбол. Сегодня в Лиге чемпионов битва грандов: где и когда смотреть матч
FMCG Коронавирус может возродить Санэпидемстанцию. Это не шутка, а идея СНБО. Кому еще это надо
Глава Укрэнерго: Ситуация на рынке электроэнергии критическая
ТЭК Глава Укрэнерго: Ситуация на рынке электроэнергии критическая
В Украине замедлился спад промышленного производства
В Украине замедлился спад промышленного производства
Популярное
фото/видео
Лига чемпионов. "Реал" 1:2 "Манчестер Сити" - видео лучших моментов и голов
Лига чемпионов. "Реал" 1:2 "Манчестер Сити" - видео лучших моментов и голов
Футбол. Сегодня в Лиге чемпионов битва грандов: где и когда смотреть матч
Футбол. Сегодня в Лиге чемпионов битва грандов: где и когда смотреть матч 26.02.20, 18:00
Крим - це Україна: посольство США опубликовало обращение: видео
Крим - це Україна: посольство США опубликовало обращение: видео 26.02.20, 16:58
Мужчина совершил самоподжог под Офисом президента в Киеве: видео
Мужчина совершил самоподжог под Офисом президента в Киеве: видео 26.02.20, 13:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 