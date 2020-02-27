Лига чемпионов. "Реал" 1:2 "Манчестер Сити" - видео лучших моментов и голов

"Манчестер Сити" со счетом 1:2 обыграл мадридский "Реал" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

В первом тайме на острие "Ман Сити" активно действовал Габриэль Жезус. Ближе к концу первой половины встречи его удар практически на линии ворот заблокировал Каземиро на пару с Серхио Рамосом. На 33-й минуте травму получил основной защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт. Из-за повреждения мениска он может пропустить до пяти месяцев.

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У "Реала" активничали Иско и Винисиус Джуниор. Пытался поймать голкипера англичан на противоходе Карим Бензема – опасно, но безрезультатно. На перерыв команды ушли с нулями на табло.

В дебюте второго тайма дважды забить мог Рияд Марез, но сначала он не попал в створ ворот, а затем "Реал" спас Тибо Куртуа. На 60-й минуте Винисиус собрал на себе нескольких защитников и отдал пас Иско, который остался один перед воротами. Испанец момент реализовал. 1:0!

На 78 минуте Манчестер Сити отыгрались. Рамос потерял за спиной Габриэля Жезуса – и тот с некольких метров поразил ворота Реала головой. 1:1!

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На 82 минуте Карвахаль срезал Стерлинга в своей штрафной. Пенальти уверенно реализовал Кевин де Брюйне 1:2! Этот счет стал окончательным, до конца матча капитан Реала Серхио Рамос успел получить красную карточку. Ответная встреча пройдет 17 марта в Манчестере.

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Фото - ЕРА

Видео: Ai Nhi/YouTube