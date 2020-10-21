Лига чемпионов. "Реал" Мадрид VS "Шахтер": во сколько и где смотреть матч

Сегодня донецкий "Шахтер" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграет с грандом европейского футбола – мадридским "Реалом". Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

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Форма соперников

"Шахтер" в последних пяти матчах ни разу не проиграл, но одержал лишь две победы, три раза при этом сыграв вничью. Перед поединком горняки разгромили "Львов" 5:1. Дончане сейчас занимают третье место в турнирной таблице Украинской Премьер-Лиги.

"Реал" в последних пяти матчах выигрывал трижды, один раз сыграл в ничью, а перед встречей с "Шахтером" уступил "Кадису" (0:1). Мадридцы также идут на третьем месте в национальном чемпионате, но имеют игру в запасе – если они ее выиграют, то обгонят лидирующих "Вильярреал" и "Реал" Сосьедад.

Потери

Из-за травм и недавней вспышки коронавируса в "Шахтере" в Мадрид команда Луиша Каштру прилетела полурезервным составом, отсутствует плеяда основных исполнителей. На поединок заявлено лишь два форварда – это 18-летние Вьюнник и Гончарук.

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У "Реала" в лазарете находятся Карвахаль, Одриосола, Мариано Диас, Эден Азар и Мартин Эдегор. Не сыграет и легендарный капитан Серхио Рамоса.

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История встреч

"Шахтер" встречался с "Реалом" в групповом этапе ЛЧ сезона 2015/16. Тогда дважды сильнее оказались испанцы: они разгромили дончан в "Мадриде" (4:0) и минимально обыграли во "Львове" (3:4).

Во сколько и где смотреть матч

Матч ЛЧ "Реал" – "Шахтер" состоится в Мадриде в среду, 21 октября. Поединок начнется в 19:55. Посмотреть матч онлайн можно будет на канале Футбол 2.

"Шахтер" играет в Лиге чемпионов на правах победителя украинского первенства. В группе В дончане сыграют с "Реалом", "Интером" и "Боруссией "из Менхенгладбаха.

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Фото, видео – пресс-службы "Реала" и "Шахтера"