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Лига чемпионов вернулась. "Барселона" vs "ПСЖ": где и когда смотреть матч онлайн видео

16.02.2021, 10:20
Барселона - ПСЖ (фото - UEFA Champions League, Facebook)
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Сегодня, 16 февраля, "Барселона" и "ПСЖ" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов – главный клубный турнир Европы возобновляется после зимней паузы. Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

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Обе команды сейчас находу: у "Барселоны" в последних пяти матчах – пять побед, у "ПСЖ" – четыре победы и одно поражение.

По данным УЕФА, в лазарете у "Барсы" – Коутиньо, Фати, Сержи Роберто и Рональд Араухо. Под вопросом участие Пике и Брайтуэйта. У "ПСЖ" травмированы Неймар, Ди Мария и Дагба, под вопросом – Вератти и Рафинья.

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Матчи "Барселоны" и "ПСЖ" отличаются высокой результативностью. За семь встреч в еврокубках (одна победа "Барсы", три "ПСЖ" и одна ничья) команды забили 37 мячей – по 5,3 в среднем за игру.

Команды уже выдавали яркое противостояние в 1/8 ЛЧ в 2017 году. Тогда "ПСЖ" разгромил "Барсу" в Париже со счетом 4:0, но проиграл на выезде 6:1.

Сегодняшний матч 1/8 ЛЧ "Барселона" – "ПСЖ" состоится на легендарном каталонском стадионе Камп Ноу. Посмотреть онлайн-трансляцию матча можно будет в 22:00 на канале Футбол и на платформе MEGOGO.

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Марк Сировой
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Барселона ПСЖ Лига чемпионов трансляция онлайн ЛЧ матч футбол видео
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