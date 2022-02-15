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Лига чемпионов возвращается. Сегодня "ПСЖ" сыграет с "Реалом" – где и когда смотреть видео

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 15:12
ПСЖ - Реал (фото - Real Madrid C. F., Facebook)
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Сегодня, 15 февраля, состоятся первые игры 1/8 финала Лиги чемпионов после зимней паузы. В центральном матче дня парижский "ПСЖ" сыграет с мадридским "Реалом".

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Игра состоится в столице Франции на "Парк де Пренс". Посмотреть онлайн трансляцию матча "ПСЖ" – "Реал" можно будет в 22:00 на платформах MEGOGO и Volia TV.

"ПСЖ" в групповом этапе ЛЧ заняло второе место в группе А. Соперниками парижан были "Манчестер Сити", "РБ Лейпциг" и "Брюгге". В чемпионате Франции клуб сейчас идет на первом месте с отрывом от ближайшего конкурента – "Марселя" – в 13 очков.

"Реал" выиграл в ЛЧ группу D, в которой также играли миланский "Интер", тираспольский "Шериф" и донецкий "Шахтер". Мадридцы возглавляют Ла Лигу с отрывом в четыре очка от "Севильи", которая занимает второе место.

Пресс-служба УЕФА отмечает, что в лазарете "ПСЖ" находятся Андер Эррера и Серхио Рамос. Для последнего матч с "Реалом" должен был бы стать особенным, ведь Рамос 16 лет выступал за мадридский клуб, выиграл с ним множество трофеев и долгое время был капитаном команды.

У "Реала" перед сегодняшней игрой травмирован Мариано Диаз, под вопросом участие Карима Бензема, передают в УЕФА.

Букмекеры фаворитом сегодняшнего матча считают "ПСЖ". Ставки на победу парижан принимают с коэффициентами 2-2,1. На победу "Реала" – 3,6-3,75.

  • Украинские клубы не участвуют в весенней части еврокубков. Осенью "Динамо" и "Шахтер" заняли последние места в группах ЛЧ, а "Заря" не смогла выйти из группы Лиге конференций.

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Марк Сировой
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