Лига Европы. Где и когда смотреть матч "Эспаньол" - "Заря": видео

Сегодня, 22 августа, состоится первый матч плей-офф раунда квалификационного этапа футбольной Лиги Европы между луганской "Зарей" и испанским "Эспаньолом".

Встреча пройдет в Барселоне на стадионе "Корнелья Эль-Прат". Начало игры - в 22:00 по киевскому времени. Онлайн трансляцию матча покажет телеканал УНИАН.

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Ровно через неделю, 29 августа, в Запорожье команды встретятся в ответном матче.

До этого "Заря" уже сумела преодолеть два квалификационных раунда.

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