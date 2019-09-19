Лига Европы. "Вольфсбург" vs "Александрия": где и когда смотреть

Сегодня, 19 сентября, ФК "Александрия" из Кировоградской области сыграет против немецкого "Вольфсбурга" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы сезона 2019/20. Об этом сообщает uefa.com.

Матч состоится на стадионе "Фольксваген Арена" в "Вольфсбурге". Начало поединка – в 22:00. Посмотреть онлайн трансляцию игры можно будет на телеканале Футбол 1.

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Результаты команд перед поединком (фото - uefa.com)

"Александрия" подходит к поединку в хороших кондициях. Команде удалось победить в четырех из последних пяти матчей чемпионата Украины. После семи сыгранных туров александрийцы находится на третьем месте в турнирной таблице.

Поединок против "Вольфсбурга" станет историческим для украинского клуба. Команда Владимира Шарана впервые сыграет в групповом этапе еврокубков. Ранее "Александрия" дважды покидала турнир на стадии квалификации.

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Результаты "Вольфсбурга" перед поединком тоже весьма внушительны. Немцы не проигрывают уже в 15 матчах кряду. В последний раз они уходили с поля без набранных очков 11 мая. В рамках беспроигрышной серии "Вольфсбург" дважды громил соперников с одинаковым счетом – 8:1. "Волки" не оставили камня на камне от немецкого "Аугсбурга" и французской "Ниццы".

Последний раз "Вольфсбург" играл в еврокубках в сезоне 2015/16. Немецкий клуб сумел пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов, где минимально (3:2) уступил будущему победителю турнира - мадридскому "Реалу".

Вчера донецкий "Шахтер" разгромно проиграл английскому "Манчестер Сити" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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